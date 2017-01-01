Суд заочно арештував сина екс-мера Одеси у «справі 2 травня»

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2 травня 2014 року в Одесі під час масових заворушень загинуло 48 осіб і понад 200 було поранено

Володимир Боделан віддав усний наказ не направляти бригаду пожежників для гасіння Будинку профспілок в Одесі

Печерський районний суд Києва заочно заарештував сина колишнього мера Одеси Руслана Боделана Володимира у справі про пожежу в Будинку профспілок 2 травня 2014 року.

Про це йдеться в ухвалі суду від 23 березня..

Зазначено, що в 2014 році Боделан займав посаду начальника Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

Слідство встановило, що 2 травня 2014 року він віддав незаконний наказ співробітникам відправляти пожежні машини на гасіння пожеж виключно за його особистим розпорядженням. Це пов'язано з тим, що в той день група мітингувальників намагалася захопити пожежний автомобіль, який виїхав за викликом.

«Близько 19:30, 2 травня, Боделан особисто прибув на Куликове поле і дивився, як починається пожежа в Будинку профспілок в Одесі. Він віддав усний наказ не направляти бригаду пожежників для гасіння загоряння», — йдеться у повідомленні.

Надалі через погрози громадян, які перебували на Куликовому полі, начальник місцевого управління ДСНС все-таки доручив підлеглим направити рятувальників до Будинку профспілок, але розпорядився направити тільки 1 автоцистерну.

У березні 2016 року Боделана було повідомлено про підозру. Він оголошений у міжнародний розшук.

Суд задовольнив клопотання Генеральної прокуратури і обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі під час масових заворушень загинуло 48 осіб і понад 200 було поранено. Більшість жертв трагедії загинули в Будинку профспілок. Слідство встановило, що масові заворушення в Одесі були організованими і спланованими.

У справі 21 обвинувачений. Із них 5, в том числі і росіяни Максим Сакауов та Євген Мєфьодов, перебувають у СІЗО, решта 16 – під домашнім арештом.

Усі вони є представниками так званого одеського «Антимайдану». Їх звинувачують в організації та участі в масових заворушеннях, що призвели до загибелі 6 людей. За цією статтею передбачається покарання строком від 8 до 15 років позбавлення волі.

Раніше у справі «2 травня в Одесі» суд продовжив термін утримання під вартою 5 обвинуваченим. 12 березня в Одесі заарештували ще одного підозрюваного у «справі 2 травня».

Джерело: Українські новини