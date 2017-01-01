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    Одеські депутати повернули радянські назви частині декомунізованих вулиць

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    Одеська міська рада під час сесії в середу затвердила назви 1531 топоніма
    Одеська міська рада під час сесії в середу затвердила назви 1531 топоніма

    В Одесу «повернулися» вулиці «25-ї Чапаєвської дивізії», вулиця і провулок Бабушкіна, проспект Маршала Жукова та інші

    Одеська міська рада під час сесії в середу затвердила назви 1531 топоніма: вулиць, провулків, проспектів українською та російською мовами.

    Цим рішенням було повернуто назви частини вулиць, які перейменував екс-глава Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі.

    На розгляд депутатів дане питання вніс один з найближчих соратників мера Одеси Геннадія Труханова, глава промерської фракції Олег Бриндак.

    Після обговорення питання, рішення підтримали 46 депутатів.

    Наразі в Одесу «повернулися» вулиці «25-ї Чапаєвської дивізії», вулиця і провулок Бабушкіна, вулиці Гайдара, Бєлінського, Бадаєва, Терешкової, проспект Маршала Жукова та інші.

    Як повідомляв «Главком», емоційного апогею досягла чергова сесія Одеської міської ради 26 квітня. Нардеп-одесит Дмитро Голубов поставив на місце соратника Саакашвілі, нардепа Світалану Заліщук. Обидва народні обранці були присутні на сесії.

    депутати Михайло Саакашвілі
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