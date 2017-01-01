«Не надо нас учить жить». Нардеп Голубов на сесії міськради Одеси відповів нардепу Заліщук

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Нардеп Дмитро Голубов

Голубова обурили повчальні вислови Заліщук на адресу міських депутатів

Емоційного апогею досягла чергова сесія Одеської міської ради сьогодні, 26 квітня. Нардеп-одесит Дмитро Голубов поставив на місце соратника Саакашвілі, нардепа Світалану Заліщук. Обидва народні обранці були присутні на сесії.

Голубова обурили повчальні вислови Заліщук на адресу міських депутатів.

«Дуже добре, що народні депутати, які обиралися за списками і не представляють жоден округ, можуть приїжджати до Одеси і розповідати нам, як приймати правки, за що нам можна і не можна голосувати. У нас вже був один член вашої команди – Михайло Саакашвілі - не зробив нічого в місті не збудував жодного мангалу. Побудував тільки одну будку одружень», - заявив Голубов.

Голубова обурили повчальні вислови Заліщук на адресу міських депутатів

«Його депутатів викидали з Одеси, тому що вони обзивали наше місто найбруднішим. Так от ми не бажаємо бачити його депутатів тут ніколи. Ми – одесити, ми народилися в цьому місті і самі знаємо, що тут робити добре, а чого робити не варто. Не потрібно вважати, що ми божевільні або недостатньо кваліфіковані. У нас в місті видно зміни, у нас працює мер і реально цю роботу видно», - додав нардеп Голубов.

Джерело: Українські новини