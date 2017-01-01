Один з лідерів маршу націоналістів, нардеп Білецький, за 2,5 року відвідав лише три засідання Ради

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Андрій Білецький

З 27 листопада 2014 року по 22 лютого 2017 року нардеп був присутній лише на трьох засіданнях

Один з лідерів маршу націоналістів – народний депутат, лідер «Національного корпусу» Андрій Білецький – систематично не з'являється на роботу у Верховну Раду.

Відповідно до відомостей, вказаних на сайті парламенту, з 27 листопада 2014 року по 22 лютого 2017 року, він був присутній лише на трьох засіданнях.

Примітно, що тричі нардеп відвідував засідання на початку роботи VIII скликання.

Раніше Білецький так пояснював своє ігнорування засідань: «Я інакше уявляв парламент. Я не думав, що це настільки нікчемний орган. Не думав, що роль депутата майже нульова. Що все вирішують договірняки трьох-чотирьох великих гравців, а решта депутатів – це просто картки, які голосують. Тому один депутат у парламенті не відіграє майже жодної ролі».

Проглянути інформацію щодо відвідування Білецьким засідань Ради можна тут: