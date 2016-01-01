Одіозний бізнесмен розказав, як при Януковичі використовували майора Мельниченка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Екс-майор Микола Мельниченко

Екс-майора використали задля того, щоб у вбивстві Євгена Щербаня він звинуватив Тимошенко?

До вбивства українського політика і бізнесмена Євгена Щербаня мали стосунок люди із Донеччини, можливо, і Віктор Янукович. Про це у своєму інтверв’ю «ТСН» повідомив бізнесмен Василь Данилів, який з цього приводу контактував з майором Мельниченком і отримав від нього нотаріально засвідченні твердження.

«Ми почули на плівках (справжні вони, чи ні, мають сказати фахівці), голоси Януковича та Кучми. З цих розмов ми зробили висновок, що до вбивства Щербаня мали стосунок якісь люди з Донеччини, але аж ніяк не Тимошенко. Скоріше за все, цей шлях йшов до самого Віктора Федоровича», – стверджує бізнесмен Данилів.

Ця інформація йому стала відома від екс-майора Мельниченка, який згодом публічно озвучував уже зовсім інакшу інформацію.

«Я нагадаю, тоді за задумом Януковича, якщо б Тимошенко вийшла з в'язниці у газовій справі, їй планували висунути ще одну підозру щодо вбивства Щербаня. У Празі я зустрівся з майором Мельниченком. За нашою домовленістю, він мав летіти до США, де дав би свідчення в американському Мін'юсті про те, що Юлія Тимошенко не має жодного стосунку до вбивства Щербаня. Привезли Мельниченка до нотаріуса, де він нотаріально завірив свої свідчення. Адже ми знаємо, що майор дуже мінливий: сьогодні говорить одне, а завтра – протилежне», – зазначив бізнесмен.

За словами Василя Даниліва, за свідчення Мельниченка, він нічого не платив, у його намірах було прийняти майора у Соцпартію, яку фінансував Данилів, і йти на вибори, але не склалося.

«Вже у в'язниці я ввімкнув телевізор і побачив, як Мельниченко збирає в Києві прес-конференцію, де говорить, що це саме Тимошенко причетна до вбивства Щербаня, і крутить якісь плівки. Я мало не впав! Це щастя, що ми задокументували всі свідчення, завірені нотаріально. Я гадаю, що Мельниченка переманили, перекупили, знайшли якісь засоби впливу», – розказав Василь Данилів.

Нагадаємо, екс-майор Управління Держохорони Микола Мельниченко дав свідчення у справі про вбивство відомого бізнесмена і нардепа Євгена Щербаня і зв'язав його загибель з ім'ям Юлії Тимошенко.

Зазначимо, що бізнесмен Василь Данилів близько 4 років провів за гратами СІЗО, обвинувачений у замаху на власника Родовід-банку Сергія Дядечка. Наразі, провадження слухається у Шевченківському суді Києва. Василь Данилів скандально відомий завдяки своїм зв’язкам у кримінальному середовищі. Його пов'язують з бандою Володимира Киселя, який загинув у ДТП. До 2012 року він був власником швейцарського енерготрейдера Korlea Invest, який заробляв серед іншого і на постачанні української електроенергії до Європи. Допоки ДТЕК Ріната Ахметова не перебрав цю функцію на себе.