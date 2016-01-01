Одіозний бізнесмен вийшов із СІЗО і розказав про хату тортур у Кривому Розі

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Така камера, за словами Василя Даниліва, знаходиться у криворізькому СІЗО

Бізнесмен Василь Данилів, що провів близько чотирьох років за гратами через звинувачення у замаху на власника Родовід банку Сергія Дядечка, розказав, що сидів у «прес-хаті», у яку звозили усіх, кого треба було «зламати». Про це він повідомив у інтерв’ю «ТСН».

«Всіх, кого треба зламати, звозять в «прес-хату» і там їх ламають. Я потрапляв до такої прес-хати, де один співкамерник два тижні сидів у тазику – спав, їв, на карачках два тижні сидів. Спеціально до Кривого Рогу в СІЗО звозять людей, яких треба зламати. Для дачі свідчень, для переоформлення бізнесу тощо», – поділився Василь Данилів.

Крім того, за словами бізнесмена він також сидів і в Лук'янівському СІЗО.

«Моя камера була №158 в Лук'янівському СІЗО, в якій сидів, до речі, нинішній генпрокурор Юрій Луценко. Є таке поняття «в'язниця у в'язниці». Це там, де спецпости і пожиттєві камери. Там в футбол не пограєш, книжку не почитаєш, і більше, ніж годину не погуляєш. Я вже мовчу про телевізор та інші привілеї. Ви потрапляєте до такої атмосфери, де постійно, весь час вам говорять, що ви є ніхто. Всіма методами. Ви можете скаржитись, писати клопотання – все це даремна справа. Якщо система хоче вас зламати – вона зламає. Дуже мало людей витримують», - зазначив бізнесмен.

Нагадаємо, Василь Данилів розповів, що екс-міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко вибивав із нього свідчення проти Тимошенко.

Нагадаємо, бізнесмен Василь Данилів близько 4 років провів за гратами СІЗО, обвинувачений у замаху на власника Родовід банку Сергія Дядечка. Наразі, провадження слухається у Шевченківському суді Києва. Василь Данилів скандально відомий завдяки своїм зв’язкам у кримінальному середовищі. Його пов'язують з бандою Володимира Киселя, який загинув у ДТП. До 2012 року він був власником швейцарського енерготрейдера Korlea Invest, який заробляв серед іншого і на постачанні української електроенергії до Європи. Допоки ДТЕК Ріната Ахметова не перебрав цю функцію на себе.