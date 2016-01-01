Одного із найбагатших людей Ізраїлю затримали за підозрою в корупції

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Бені Штайнмац, ізраїльський бізнесмен, глава компанії Beny Steinmetz Group Resources

Бені Штайнмец начебто давав хабарі у розмірі десятків мільйонів доларів для отримання прав на розробку великого родовища

Мільярдера Бені Штайнмеца, власника гірничодобувної компанії Beny Steinmetz Group Resources і одного з найбагатших людей Ізраїлю, затримали за звинуваченням у підкупі чиновників Гвінеї, повідомляє видання The Australian Financial Review.

Його підозрюють у дачі хабарів у розмірі десятків мільйонів доларів для отримання прав на розробку великого родовища залізної руди Сіманду в 2008 році. Права були придбані за 165 млн доларів, а в 2010 році BSGR продала 51-процентну частку проекту бразильської Vale SA за 2,5 млрд доларів.

BSGR отримала лише 500 млн доларів, після чого її права на родовища були відкликані у зв'язку з підозрами в нечесному отриманні ліцензії.

Згідно із заявою BSGR, «звинувачення у хабарництві з боку уряду Гвінеї не тільки не мають під собою підстав, а і є спробою покрити системну корупцію, що процвітала в цій країні довгі роки».

Нагадаємо, нещодавно бізнесмен Ігор Коломойський передав до Антикорупційного бюро документи, які вважає доказом підкупу екс-президента Леоніда Кучми, який начебто сприяв групі «Приват» в отриманні контролю над нафтовидобувною компанією «Укрнафта». Про це стало відомо із ухвали Шевченківського суду Києва, яку було напередодні розміщено у Єдиному реєстрі судових рішень.

Повністю читайте тут: «Хабар на $110 мільйонів. Коломойський надав Антикорупційному бюро компромат на Пінчука та Кучму»