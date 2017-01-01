Офіцери запасу, які вже проходили службу, не потраплять під призов

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Офіцери запасу ЗСУ

Артеменко наголосив, що можливі випадки, коли офіцер запасу сам захоче проходити службу, але його не допустять лікарі

Офіцери запасу, які вже проходили військову службу, не підпадатимуть під призов згідно з наказом міністра оборони України. Про це на брифінгу повідомив начальник Головного управління персоналу, заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Артур Артеменко.

«Ті офіцери, які вже проходили службу, до служби залучатися не будуть», – сказав Артеменко.

Відповідаючи на запитання журналістів, коли почнуть отримувати повістки ті офіцери запасу, які служитимуть уперше, заступник начальника Генштабу не назвав конкретної дати. Він лише зазначив, що після візування наказу міністра оборони у Мін'юсті відповідну інформацію буде передано спеціальними каналами зв'язку.

«Це відбудеться дуже швидко. Буде визначено термін для оповіщення. Він вимірюється місяцями. Далі почнуть працювати призовні комісії, зокрема військово-лікарські комісії», – пояснив він.

Також Артеменко наголосив, що можливі випадки, коли офіцер запасу сам захоче проходити службу, але його не допустять лікарі.

«Такий варіант теж можливий», – додав заступник начальника Генерального штабу ЗСУ.