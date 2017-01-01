Офіційно: Аласанія почне керувати Суспільним мовленням 13 травня

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Зураб Аласанія Фото: Главком

До 15 травня Аласанія повинен буде подати до Наглядової ради кандидатури до складу правління

Наглядова рада ПАТ «НСТУ» на черговому засіданні, що відбулося 27 квітня, ухвалила текст контракту з головою правління Суспільного мовника Зурабом Аласанією та доручила голові Наглядової ради Тетяні Лебедєвій підписати його.

Відповідно до контракту Зураб Аласанія вступить в свої повноваження 13 травня 2017 року. До 15 травня він повинен буде подати до Наглядової ради кандидатури до складу правління.

Наглядова рада проведе наступне засідання 15 травня 2017 року, на якому обере членів правління ПАТ «НСТУ». Нагадаємо, обрання членів правління відбувається так само, як і голови правління, шляхом таємного голосування.

Нагадаємо, Наглядова рада 10 квітня 2017 року обрала головою правління Суспільного мовлення Зураба Аласанію.

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Джерело: Детектор медіа