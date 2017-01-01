Головою Суспільного мовлення став Зураб Аласанія

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Зураб Аласанія

У другому турі за крісло голови НСТУ змагалися Аласанія і Наливайко

Наглядова рада суспільного мовлення обрала Голову правління Національної суспільної телерадіокомпанії України. Ним став екс-голова Національної телекомпанії України Зураб Аласанія. Він був обраний у другому турі голосування. За нього віддали голоси 10 членів наглядової ради, 7 висловилися проти.

Під час першого голосування Зураб Аласанія та голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко набрали однакову кількість голосів - по 8. Один голос отримав Роман Вибрановський.

У березні наглядова рада суспільного мовлення оголосила офіційний список кандидатів на посаду голови Національної суспільної телерадіокомпанії України.

Це Зураб Аласанія, Олег Наливайко, Роман Вибрановський, Юрій Дараган, Олександр Коваленко, Олександр Зорка, Олександр Зирін та Марек Сіерант.

Нагадаємо, 7 листопада 2016 року голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко підписав наказ про звільнення Зураба Аласанії з посади генерального директора Національної телекомпанії України (НТКУ).

Раніше Зураб Аласанія написав заяву на звільнення за власним бажанням з посади голови НТКУ. Він пояснив, що йде з посади, аби звернути увагу спільноти на неможливість створення в Україні повноцінного суспільного мовника за існуючих умов, зокрема через проблеми із бюджетом компанії.



