Окупаційна влада Криму скаржиться на дефіцит електроенергії

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Поставок по енергомосту і генерації кримської енергосистеми недостатньо

Електроенергії, яка надходить по енергомосту і власній генерації в окупованому Криму поки ще недостатньо, щоб повністю забезпечити електрикою кримських споживачів у пікові періоди споживання. Про це заявив «голова РК» Сергій Аксьонов в ході звіту перед кримським парламентом про результати діяльності «Ради міністрів» в 2016 році, пише РИА «Новости».

«Поставок по енергомосту і генерації кримської енергосистеми в цілому достатньо для покриття поточної потреби Республіки, але недостатньо для подальшого розвитку. Дефіцит потужності в пікові періоди споживання в осінньо-зимовий період досягає 200 мегават», – сказав Аксьонов.

Як повідомлялося раніше, через дефіцит електроенергії на півострові у Криму склали графіки віялових відключень електропостачання і обмеження споживання газу на півострові в міжсезоння.