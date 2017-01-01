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    Окупаційна влада Криму скаржиться на дефіцит електроенергії

    • Сьогодні, 12:16
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    Поставок по енергомосту і генерації кримської енергосистеми недостатньо

    Електроенергії, яка надходить по енергомосту і власній генерації в окупованому Криму поки ще недостатньо, щоб повністю забезпечити електрикою кримських споживачів у пікові періоди споживання. Про це заявив «голова РК» Сергій Аксьонов в ході звіту перед кримським парламентом про результати діяльності «Ради міністрів» в 2016 році, пише РИА «Новости».

    «Поставок по енергомосту і генерації кримської енергосистеми в цілому достатньо для покриття поточної потреби Республіки, але недостатньо для подальшого розвитку. Дефіцит потужності в пікові періоди споживання в осінньо-зимовий період досягає 200 мегават», – сказав Аксьонов.

    Як повідомлялося раніше, через дефіцит електроенергії на півострові у Криму склали графіки віялових відключень електропостачання і обмеження споживання газу на півострові в міжсезоння.

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