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    Окупанти обстріляли житлові квартали Авдіївки: поранено трьох цивільних

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    В'їзд в Авдіївку
    В'їзд в Авдіївку

    Одна з мін бойовиків розірвалася біля автобусної зупинки

    Сьогодні близько 19:40 бойовики обстріляли житлові квартали Авдіївки. Одна міна розірвалася біля автобусної зупинки по вул Некрасова. Поранено трьох мешканців.

    Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

    «Один із поранених – у важкому стані. Одна міна залетіла в подвір’я приватного будинку. Пошкоджено вікна, стіни і дах. Інформація уточнюється», - написав Жебрівський.

    Як повідомляв «Главком», з початку доби станом на 18:00 бойовики 16 разів відкривали вогонь по українських воїнах: один військовослужбовець загинув, ще двоє зазнали поранень. 

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