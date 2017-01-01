Окупанти обстріляли житлові квартали Авдіївки: поранено трьох цивільних

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В'їзд в Авдіївку

Одна з мін бойовиків розірвалася біля автобусної зупинки

Сьогодні близько 19:40 бойовики обстріляли житлові квартали Авдіївки. Одна міна розірвалася біля автобусної зупинки по вул Некрасова. Поранено трьох мешканців.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

«Один із поранених – у важкому стані. Одна міна залетіла в подвір’я приватного будинку. Пошкоджено вікна, стіни і дах. Інформація уточнюється», - написав Жебрівський.

Як повідомляв «Главком», з початку доби станом на 18:00 бойовики 16 разів відкривали вогонь по українських воїнах: один військовослужбовець загинув, ще двоє зазнали поранень.