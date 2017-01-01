Сили АТО зазнали втрат: один військовий загинув, ще двох поранено



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українські захисники

По силах АТО біля селища Новолуганське, що на Світлодарській дузі, окупанти випустили понад два десятки 120-мм мін

Обстановка у районі проведення АТО залишається напруженою, втім цілком контрольованою Збройними силами України.

Як повідомляє прес-центр штабу АТО, з початку доби проросійські НЗФ 16 разів відкривали вогонь по українських воїнах. Зокрема, чотири рази бойовики використовували заборонене Мінськими угодами артилерійське озброєння.

«Приморський напрямок. На цій ділянці лінії зіткнення зафіксовано найбільше порушень противником режиму незастосування зброї. Розпочалась доба ворожим обстрілом опорних пунктів сил АТО в районі н.п. Новотроїцьке, під час якого бандформування застосували ствольну артилерію калібру 122 мм, 120-мм міномети та озброєння БМП. Пізніше бойовики вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та гранатометів по наших укріпленнях неподалік Березового та Чермалика. Під ворожий вогонь з великокаліберних кулеметів сьогодні також потрапили позиції поблизу Красногорівки, Мар'їнки та Богданівки», - йдеться в повідомленні штабу.

За донецькому напрямку найбільш кричущим фактом порушення умов незастосування зброї з боку бойовиків сьогодні став обстріл позицій сил АТО, які розташовані біля селища Новолуганське, що на Світлодарській дузі. «Там окупанти випустили по одному з наших опорних пунктів понад два десятки 120-мм мін. Від цього обстрілу постраждала й інфраструктура місцевого сільхозпідприємства. Зокрема, було пошкоджено дві свиноферми, на одній з них виникла пожежа. На щастя, ніхто з працівників господарства не постраждав», - повідомляє прес-центр.

Окрім того, впродовж сьогоднішнього дня бойовики не припили чинити збройні провокації у південному та східному передмістях Авдіївки, зазначають у штабі АТО. «Били там з 82-мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. А з околиць тимчасово окупованої Горлівки проросійські озброєні банди вели вогонь по українських воїнах, котрі тримають оборону у районі селища Зайцеве, з озброєння БМП та ручних протитанкових гранатометів», - інформує прес-центр.

За його даними, на Луганському напрямку ситуація відносно стабілізувалась. «Бойовики вчинили лише одну збройну провокацію. Сталось це поблизу Кримського. Обстріл бандити здійснювали з мінометів калібру 82 мм», - повідомляють у штабі АТО.

«З початку доби внаслідок бойових дій підрозділи сил АТО зазнали втрат. На жаль, один військовослужбовець загинув, ще двоє зазнали поранень», - інформує прес-центр.