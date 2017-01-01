Окупанти виписали штрафи затриманим на кордоні з Кримом правозахисникам – журналіст

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Ольга Скрипник

МЗС України вимагає звільнити громадян України

Українським правозахисникам, затриманим у буферній зоні на адміністративному кордоні з окупованим Кримом, виписали адміністративні штафи. За законами РФ їх мають «вислати за межі Російської Федерації».

Про це у Facebook написав журналіст Антон Наумлюк.

«У буферній зоні на адмінкордоні затримали українських правозахисників з Crimean Human Rights Group, які мониторили роботу українських КПП, але чогось виїхали в буферну зону. Там їх зупинили російські прикордонники, перевірили документи, потім відвезли в Армянськ, де складають зараз протокол. Ймовірно, за 18.2 КпАП, що тягне попередження або накладання адміністративного штрафу в розмірі від п'ятисот до однієї тисячі рублів з адміністративним висланням за межі Російської Федерації або без такого», – написав Наумлюк, уточнивши, що всім уже «виписано штрафи».

Коментуючи ситуацію навколо затримання правозахисників, прес-секретар МЗС України Мар'яна Беца поставила вимогу звільнити громадян України.

«РФ продовжує порушувати права людини. Тиск на правозахисників є неприпустимим. Вимагаємо звільнення українських громадян», – написала вона.

Як повідомляв «Главком», на кордоні між Кримом і Херсонською областю Федеральна служба безпеки Росії затримала активістів правозахисної організації Crimean Human Rights Group – Ольгу Скрипник і Володимира Чекригіна. Нагадаємо, Ольга Скрипник – координатор Кримської правозахисної групи. Після анексії Криму переїхала з Ялти на материкову Україну. Скрипник була задіяна в зборі доказової бази для позову України до Міжнародного суду ООН проти Росії.