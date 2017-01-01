Окупанти визнали: тепер у Севастополі жодний пляж не придатний для користування

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У Росспоживнагляді повідомили, що жодному пляжу Севастополя не видавали жодного дозвільного документа, визначивши, що «ситуація досить непроста»

Жоден з 43 пляжів, передбачених для відпочинку городян в окупованому Севастополі, не готовий до літнього сезону, пише сайт місцевих новин ForPost.

За інформацією департаменту міського господарства, загалом на території міста розміщено 53 пляжі. Десять з них передано в оренду третім особам, які займаються їх благоустроєм і «не регламентуються департаментом міського господарства». Це пляжі дитячих оздоровчих таборів «Радість», «Горизонт», «Омега», бази відпочинку «Лазур» і «Севастополь», «Чайка», «Смарагд» і «Батіліман», а також пляжі «Пісочна бухта», «Аквамарин».

На інших 43 об'єктах, згідно з постановами уряду Севастополя, має бути організовано місця масового відпочинку городян. Частину цих пляжів було виставлено на конкурс з благоустрою території.

У свою чергу, у Росспоживнагляді повідомили, що жодному пляжу Севастополя не видавали жодного дозвільного документа, визначивши, що «ситуація досить непроста» і навіть «на перший погляд готовність пляжів досить слабка».

«За російським законодавством, досить жорсткі санітарно-гігієнічні та протиепідемічні вимоги (для операторів і орендарів пляжів). Навіть перелік документів, які необхідно орендарю пляжу мати, – це 17 позицій. Там необхідно проводити лабораторно-експериментальні дослідження морської води, піску, водопровідної води, включаючи радіологічні дослідження. Деякі з них ми не можемо робити, оскільки не ліцензовані, і орендарі пляжів змушені будуть звертатися до Сімферополя», – пояснив лікар із загальної гігієни філії ФБУЗ «Центр гігієни і епідеміології в Республіці Крим і місті федерального значення Севастополь» Валерій Корпачов.

Побоювання фахівця викликав напівзруйнований стан брекватера (хвилеломів) і бетонних опор на пляжі парку Перемоги, а також зливостоки на Пісочному пляжі, в якому «концентрується вода з усього району».

«На багатьох пляжах замість піску щебінь, частково необкатаній, ходити босоніж – задоволення нижче середнього. На частині пляжів відсутні медичні пункти з відповідним обладнанням та персоналом, що вимагається за санітарними правилами. Адміністрація міста якось не дуже перейнялася відповідальністю моменту, певне нерозуміння з ними виникло», – зазначив Корпачов.