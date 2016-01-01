Окупований Крим може зустріти Новий рік без світла

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6,5 тисяч кримчан залишилися без електропостачанн

Через сильний вітер і налипання мокрого снігу у Криму спрацювала система аварійного відключення від електроенергії у Криму. Без електропостачання опинилися 6,5 тисяч мешканців окупованого Росією півострова, передає РИА Новости.



В даний час для ремонту електромереж задіяні 18 бригад та 18 одиниць техніки. Штормове попередження діє в Криму з 29 грудня. Очікуються хуртовини, мокрий сніг і сильні пориви вітру.

Як повідомлялося раніше, через дефіцит електроенергії на півострові у Криму склали графіки віялових відключень електропостачання і обмеження споживання газу на півострові в міжсезоння.

Нагадаємо, через енергетичну блокаду Крима з 22 листопада минулого року і введення надзвичайного стану на окупованому півострові через масові відключення електропостачання будівництво так званого енергомоста з Росії було прискорено. 2 грудня минулого року Путін особисто увімкнув першу лінію на 200 Мегават. Попри пропагандистські заяви, спочатку цей потік не вплинув на стан у Криму. Фактично, до 15 грудня електроенергії з Росії вистачало максимум на Керч і Феодосію. І то з перебоями.

Після запуску другої нитки енергомоста 15 грудня, ліміти на подачу електроенергії в міста Криму збільшилися. Були переглянуті графіки відключень світла в будинках, у результаті чого відключення проводилися лише на годину під час ранкових і вечірніх пікових навантажень.

Незважаючи на запуск другої лінії енергомоста i загального поліпшення ситуації з подачею електроенергії, ситуація в Криму залишалася важкою. Найбільші проблеми з електропостачанням відчували Ялта і Джанкой, які навіть після запуску енергомоста і ремонту ЛЕП Каховка-Титан відчували сильний дефіцит подачі електроенергії, в результаті якого не вдалося запустити тролейбус і довелося знову відключити від електроенергії канатну дорогу Місхор-Ай Петрі, з метою перенаправлення електроенергії, призначеної їй, в міські ліфти.



