Олів'є за 13 доларів: вартість новорічного салату в окупованому Криму б’є всі рекорди

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Кримчанам за олів'є доведеться викласти не менше 800 рублів, або 13 доларів

Журналісти порівняли ціни на головні новорічні продукти в Україні та Криму

Олів'є за 13 доларів, а мандарини по 2 долари за кілограм – ціни на продукти на анексованому півострові за рік зросли вдвічі. Про це повідомляють у своєму дослідженні «Крим.Реалії».

Сімферопольські ціни вже традиційно б'ють рекорди в порівнянні з київськими і навіть московськими. Серед найдорожчих товарів з продовольчої групи тут – алкоголь.

За словами місцевих жителів, найдешевше шампанське в місті можна придбати за 160 рублів (2,5 долара). «У супермаркетах зі знижкою за 160 рублів можна купити «Советское шампанское». Зі знижкою також продають «Артемівське» по 250 рублів. А якщо брати ціну без знижок, то це 360 рублів, наприклад «Золота балка». Нормальне шампанське типу «Нового світу» коштує 600 рублів», – розповідає чоловік із Сімферополя.

Вартість мандаринів у Сімферополі варіюється від 65 до 120 рублів за кілограм, тобто 1-2 долари.

Що ж стосується ціни салату олів'є, то цього року кримчанам доведеться викласти за нього не менше 800 рублів, або 13 доларів. Найдорожчими інгредієнтами для нього залишаються ковбаса варена, яйця і горошок консервований.

Порівняно з минулим роком вартість олів'є в Криму збільшилася вдвічі. Кримські ЗМІ в кінці минулого року наводили підрахунки підконтрольного Росії Кримстату, на підставі яких цей салат тоді коштував усього 400 рублів, або 6,5 долара.

Загалом традиційні атрибути новорічного столу в Криму обійдуться в 1,3 тисячі рублів, або 21 долар.

Для порівняння: у Херсоні за олів'є доведеться викласти 148,5 гривні, або 5,5 долара, а у Києві – в 159 гривень, або 6 доларів.

В цілому традиційна страва новорічного столу, шампанське і мандарини в столиці обійдуться 13 доларів, що майже вдвічі дешевше, ніж у Сімферополі.