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    Олів'є за 13 доларів: вартість новорічного салату в окупованому Криму б’є всі рекорди

    • 29 Грудня, 17:15
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    Кримчанам за олів'є доведеться викласти не менше 800 рублів, або 13 доларів
    Кримчанам за олів'є доведеться викласти не менше 800 рублів, або 13 доларів

    Журналісти порівняли ціни на головні новорічні продукти в Україні та Криму

    Олів'є за 13 доларів, а мандарини по 2 долари за кілограм – ціни на продукти на анексованому півострові за рік зросли вдвічі. Про це повідомляють у своєму дослідженні «Крим.Реалії».

    Сімферопольські ціни вже традиційно б'ють рекорди в порівнянні з київськими і навіть московськими. Серед найдорожчих товарів з продовольчої групи тут – алкоголь.

    За словами місцевих жителів, найдешевше шампанське в місті можна придбати за 160 рублів (2,5 долара). «У супермаркетах зі знижкою за 160 рублів можна купити «Советское шампанское». Зі знижкою також продають «Артемівське» по 250 рублів. А якщо брати ціну без знижок, то це 360 рублів, наприклад «Золота балка». Нормальне шампанське типу «Нового світу» коштує 600 рублів», – розповідає чоловік із Сімферополя.

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    Вартість мандаринів у Сімферополі варіюється від 65 до 120 рублів за кілограм, тобто 1-2 долари.

    Що ж стосується ціни салату олів'є, то цього року кримчанам доведеться викласти за нього не менше 800 рублів, або 13 доларів. Найдорожчими інгредієнтами для нього залишаються ковбаса варена, яйця і горошок консервований.

    Порівняно з минулим роком вартість олів'є в Криму збільшилася вдвічі. Кримські ЗМІ в кінці минулого року наводили підрахунки підконтрольного Росії Кримстату, на підставі яких цей салат тоді коштував усього 400 рублів, або 6,5 долара.

    Загалом традиційні атрибути новорічного столу в Криму обійдуться в 1,3 тисячі рублів, або 21 долар.

    Для порівняння: у Херсоні за олів'є доведеться викласти 148,5 гривні, або 5,5 долара, а у Києві – в 159 гривень, або 6 доларів.

    В цілому традиційна страва новорічного столу, шампанське і мандарини в столиці обійдуться 13 доларів, що майже вдвічі дешевше, ніж у Сімферополі. 

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    Крим анексія продукти
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