Путін під'єднав окупований Крим до російської газової труби



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Путін дав команду на підпал контрольного факела газопроводу до Криму

Президент РФ Володимир Путін дав старт подачі газу до окупованого Криму із сусідньої Росії після завершення робіт з приєднання газотранспортної системи півострова до магістральних газопроводів РФ. Про це 27 грудня повідомляє рупор окупаційної влади півострова «Крыминформ».

«Газопровід введений в експлуатацію. Газ надходить на півострів Крим. Республіка поєднана з Єдиною системою газопостачання Росії», – доповів підконтрольний Кремлю генеральний директор підприємства «Чорноморнафтогаз» після команди Путіна на підпал контрольного факела газопроводу до Криму.

«Ще раз всіх вітаю. Розраховую, що ця робота не буде завершена сьогоднішнім днем, а ми всі разом з муніципальними та регіональними органами влади зробимо все, щоб газ дійшов до кінцевого споживача і якомога швидше», – сказав Путін.