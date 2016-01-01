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    Путін під'єднав окупований Крим до російської газової труби

    • Вчора, 14:17
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    Путін дав команду на підпал контрольного факела газопроводу до Криму

    Президент РФ Володимир Путін дав старт подачі газу до окупованого Криму із сусідньої Росії після завершення робіт з приєднання газотранспортної системи півострова до магістральних газопроводів РФ. Про це 27 грудня повідомляє рупор окупаційної влади півострова «Крыминформ».

    «Газопровід введений в експлуатацію. Газ надходить на півострів Крим. Республіка поєднана з Єдиною системою газопостачання Росії», – доповів підконтрольний Кремлю генеральний директор підприємства «Чорноморнафтогаз» після команди Путіна на підпал контрольного факела газопроводу до Криму.

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    «Ще раз всіх вітаю. Розраховую, що ця робота не буде завершена сьогоднішнім днем, а ми всі разом з муніципальними та регіональними органами влади зробимо все, щоб газ дійшов до кінцевого споживача і якомога швидше», – сказав Путін.

    Будівництво магістрального газопроводу Кубань-Крим було завершено раніше запланованого терміну. Загальна протяжність сухопутної частини газопроводу діаметром 720 міліметрів становить 341 км, з них 16 км прокладено по дну Керченської протоки. Газопровід може забезпечити прокачування 2,1 млрд кубометрів газу, а при підвищенні тиску – до 4 млрд кубометрів щорічно. Магістраль зможе повністю забезпечити потреби півострова в природному газі та виконати програму газифікації населених пунктів.

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