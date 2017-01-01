Омелян анонсував появу в Україні ще двох європейських лоукостів

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Ryanair, який зайшов на український ринок, сам запропонував анонсовані напрямки польотів

Міністерство інфраструктури України проводить переговори з двома низькобюджетними авіакомпаніями щодо початку їх роботи в Україні. Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян в ефірі «Громадського радіо».

«2016 рік став роком зростання авіаперевезень в Україні, а 2017 - лоукостерів в Україні. Ми бачимо, що Rynair вже вийшов. Ми ведемо зараз переговори ще з двома лоукостерами з Європи. Ми сподіваємося, що цього року будуть успішно завершені переговори щодо створення ще однієї національної авіакомпанії, що забезпечить вільну конкуренцію. А вільна конкуренція - це безумовне отримання якісних сервісів за невисокою ціною», - сказав міністр, не озвучивши назв авіакомпаній.

При цьому, у розвитку авіаперевезень міністерство виступає за розвиток аеропортів, які мають високу економічну привабливість, – Одеси, Харкова, Херсона, Вінниці, Чернівців.

Омелян також повідомив, що, Ryanair, який зайшов на український ринок, сам запропонував анонсовані напрямки польотів. «Вони самостійно запропонували маршрути, які ми узгодили», - сказав міністр.

Як повідомлялось, в Україну зайшов великий європейський лоукостер Ryanair буде здійснювати рейси з Києва та Львова. Зокрема, з Києва літаки авіакомпанії літатимуть в Лондон, Манчестер, Стокгольм та Ейндховен. Рейси зі Львова будуть виконуватися у Ейндховен, Лондон, Берлін, Вроцлав, Меммінген, Краків і Будапешт.