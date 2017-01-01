Омелян: Наступного року літаки з одеського аеропорту літатимуть до Європи

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Фото: Join UP Львів 2018-й буде роком заходу лоукостів в Україну

Міністр інфраструктури розповів, коли відремонтують аеропорт «Одеса»

Злітну смугу міжнародного аеропорту «Одеса» буде відремонтовано цього року. А з наступного року літаки з нього зможуть літати до усіх міст Європи. Про це на сьогоднішній спільній прес-конференції з головою Одеської обласної державної адміністрації заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

«Я більше ніж переконаний, що саме одеський аеропорт може стати хабом для Південної України. Всі можливості, весь потенціал для цього є і ключове – це доремонтувати злітну смугу і спільно з очільником області ми докладаємо всіх зусиль, і ми віримо, що цього року отримаємо перший необхідний транш для цього і розпочнемо її ремонт», – заявив Омелян.

Наступний рік, за словами міністра, буде роком «заходу лоукостів не лише в Україну, а й уже, власне, в Одеський регіон». Також Омелян висловив упевненість що наступного року літаки таких компанії, як Ryanair, полетять з Одеси в усі міста Європи і напрямки до Чорноморського регіону.

Як повідомляв «Главком», українська компанія «Міжнародні авіалінії України» запускає нову послугу дешевих перевезень – тариф low cost.

Джерело: УНН