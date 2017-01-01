Омелян пообіцяв нові залізничні маршрути у п'ять європейських країн

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Володимир Омелян

Мінінфраструктури вважає за необхідне призначення нових залізничних маршрутів до Польщі Словаччини, Угорщини Німеччини, Румунії

У Міністерстві інфраструктури планують створити нові залізничні маршрути сполученням з країнами Європейського союзу. Про це сьогодні під час засідання уряду заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

«У продовження розширення сполучення з Європою міністерство вважає за необхідне призначення нових залізничних маршрутів до Польщі Словаччини, Угорщини Німеччини, Румунії», - зазначив очільник відомства.

Як повідомлялось, глава «Укравтодору» Славомір Новак сьогодні під час засідання Кабміну конкретизував, які проекти планує втілити корпорація у 2017 році. «Серед найбільших проектів цього року - М-01 «Київ-Знам'янк»а, це 28,6 км за 50 млн євро. Наступний проект- це ділянка М-01 «Київ-Біла Церква». Ще одни проект – у Вінницькій області, дорога «Стрий-Тернопіль-Знамянка», вартістю 150 млн грн, також дорога Т-02 - обхід Вінниці довжиною 3,3 км за 45 млн грн. На Закарпатті будуються дороги на 111 млн грн., спільний інвестпроект із Угорщиною на 50 млн євро. 28 млн грн закладено на ремонти доріг в Івано-Франківський області. В Одеській області продовжується будівництво траси «Одеса-Рені», в цьому році зробимо 80 км за 924 млн грн. У Сумській області ремонтуємо дорогу Т -119 «Шостка–Кролевець», ділянка 5 км за 335 млн грн», - сказав він.