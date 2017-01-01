Омелян заявив, що в «Укрзалізниці» наймають «зручних людей», які виконують корупційні вказівки

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Ситуація в «Укрзалізниці», насправді, гірша, тому що запитань набагато більше, зазначив Омелян

В «Укрзалізниці» немає прозорого кадрового відбору. Про це в ефірі «5 каналу» заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

«Ситуація, насправді, гірша, тому що запитань набагато більше. Я не хотів перетворювати засідання Кабінету Міністрів на базар, тому я попросив Прем’єр-міністра після короткого виступу провести фахову дискусію. У нас проблема, починаючи з кадрових призначень, які, дійсно, дуже дивні. В нас немає прозорого відбору в той час, коли «Укрзалізниця» може собі дозволити найкращих фахівців з фінансових, юридичних питань, з питань управління галуззю», — зазначив він.

«Цього не відбувається і я підозрюю, що це виключно з тією метою, що беруть «зручних людей, щоб віддавати їм команди напівкорупційного або корупційного характеру, а вони вочевидь, не оцінюючи всіх ризиків, приймають такі рішення, які йдуть не на користь залізниці», — додав міністр.

Нагадаємо, сьогодні на засіданні уряду посварилися Омелян і Балчун.Гройсман підтримав другого.