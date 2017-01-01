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    «Он вам не Димон». Російський політолог розповів, чи піде Медведєв у відставку

    • Сьогодні, 12:41
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    Станіслав Бєлковський
    Станіслав Бєлковський

    Путін може принести в жертву Медведєва заради 70% голосів на виборах

    Фільм російського опозиціонера Олексія Навального «Він вам не Дімон», який зібрав 19 мільйонів переглядів в YouTubе, та акції протесту, які відбулися після цього, можуть призвести до відставки прем’єр-міністра РФ Дмитра Медведєва. Таку думку висловив російський політолог Станіслав Бєлковський, пише «Гордон».

    «Зараз це питання активно обговорюється в російському політичному істеблішменті, і багато хто сходиться на думці, що Медведєв піде», - зазначив він.

    За словами експерта, для того, щоб забезпечити поставлене Кремлем завдання: 70-відсоткову явку на президентських виборах 2018 року і такий самий відсоток голосів за Путіна, потрібно приймати політичні рішення, а «не тільки політико-технологічні. І, можливо, з цим буде пов'язана відставка прем'єра».

    Бєлковський також додав, що нині є кілька кандидатур на посаду глави уряду РФ. «Це може бути спікер Ради Федерацій Валентина Матвієнко або міністр економіки Максим Орєшкін, або глава Ощадбанку Герман Греф. Все можливо», - сказав він.

    Як повідомлялось, Бєлковський також розповів про можливих наступників Путіна.

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