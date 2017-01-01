Російський політолог розповів про можливих наступників Путіна

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Фото Gordonua.com Російський політолог Станіслав Бєлковський

Експерт назвав Медведєва «політичним сином Путіна»

Прем’єр-міністр РФ Дмитро Медведєв та губернатор Тульської області Олексій Дюмін – можливі наступники Володимира Путіна на посаді президента Росії. Таку думку висловив російський політолог Станіслав Бєлковський, пише «Гордон».

Експерт назвав Медведєва «політичним сином Путіна». «І сама процедура 24 вересня 2011 року нагадувала біблійну жертву: нехай виповниться не моя воля, але батька. Я хочу залишитися на своєму посту, але оскільки батько бажає знову стати президентом, то він ним і буде», – зазначив він.

Характеризуючи Дюміна, Бєлковський сказав, що для України той має окреме і особливе значення. «Тому що в 2014 році він командував силами спеціальних операцій міноборони Росії і безпосередньо відповідав за анексію Криму. І те, що ця анексія відбулася, з точки зору Путіна, безкровно – безумовно, велика заслуга Олексія Дюміна», – сказав він.

За словами політолога, Дюмін – колишній охоронець Путіна, а «будь-який політик перебуває в колі людей, які до нього близькі. Це прес-секретарі, охоронці, кухарі і так далі. І Дюмін належить до цього кола».