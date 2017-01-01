ООН може за місяць-два змусити РФ припинити агресію проти України

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Міжнародний суд ООН

Україна розраховує на прийняття судом рішення, яким буде захищено цивільне населення, і Росія припинить свої протиправні дії, заявила речник МЗС Мар'яна Беца

Рішення Міжнародного суду ООН в Гаазі про зобов'язання Росії про припинення протиправних дій проти населення Донбасу і Криму може бути прийнято за 1-2 місяці. Про це заявила прес-секретар Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца.

«Сьогоднішнє слухання, яке починається саме 6-го числа, це усні слухання не по суті справи, як такої, а щодо попереджувальних заходів, яких вимагає Україна від Російської Федерації», - сказала вона в ефірі телеканалу «1+1» в понеділок вранці.

Прес-секретар МЗС зазначила, що Україна розраховує на прийняття судом рішення, яким буде захищено цивільне населення, і Росія припинить свої протиправні дії.

За її словами, дане рішення необхідно в контексті загострення ситуації в Авдіївці (Донецька область) і репресій в Криму.

«Рішення щодо цих слухань має бути прийнято за 1-2 місяці і є обов'язковим для сторін», - повідомила Беца.

У той же час вона заявила, що є ризик, що Росія відмовиться виконувати рішення суду і в такому випадку Україна зможе звернеться до ООН з вимогою про контроль за виконанням рішення.

Крім того, прес-секретар МЗС додала, що по суті позов України проти Росії в суді ООН розглядатимуть пізніше, розгляд буде складатися з письмової та усної частин і може зайняти кілька років.

Як повідомлялося, 16 січня 2017 року Україна подала позов до Міжнародного суду ООН для залучення Російської Федерації до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її агресії проти України. Позов поданий в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Слухання в Міжнародному суді ООН в Гаазі (Нідерланди) за позовом України для залучення Росії до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її агресії проти України пройдуть 6-9 березня 2017 року.

Джерело: Інтерфакс-Україна