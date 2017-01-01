Міжнародний суд в Гаазі сьогодні почне публічні слухання за позовом України проти Росії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Слухання розпочнуться із заслуховування української сторони

Міжнародний суд в Гаазі у понеділок, 6 березня, розпочне публічні слухання за позовом України проти Росії. Як випливає з порядку денного суду, слухання пройдуть з 6 до 9 березня.

Слухання розпочнуться із заслуховування української сторони. 7 березня слово буде надано представнику Росії.

Відбуватимуться вони у відкритому режимі в Палаці миру.

Українську делегацію на слуханнях у Гаазі, де працює цей найвищий судовий орган у системі ООН, очолить заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль. Це передбачено раніше підписаним указом президента України Петра Порошенка.

Під час слухань має розглядатися застосування тимчасових заходів, про які просить Україна, що позивається до Росії у справі стосовно застосування міжнародних конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму і з усіма формами расової дискримінації.