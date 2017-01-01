ООН прогнозує зростання економіки України в 2017-му до 2%

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У 2017 році світова економіка зросте на 2,7%

У 2017 році очікується прискорення зростання економіки України до 2%. Такий прогноз оприлюднив департамент з економічних і соціальних питань ООН, повідомляє прес-служба організації.

За прогнозами експертів організації, рівень інфляції в 2017 році складе 12,7%, зростання ВВП у 2018 році становитиме 3,2% за інфляції на рівні 8,6%.

У 2017 році світова економіка зросте на 2,7%, а в 2018-му - на 2,9%.

В країнах СНД зростання економіки прогнозується на рівні 1,7%. На думку експертів, головними чинниками зростання економіки регіону стане стабілізація цін на нафту і послаблення політичної напруженості.

Як повідомлялося, Мінекономрозвитку прогнозує зростання економіки України в 2017 році на 3%.

Джерело: zn,ua