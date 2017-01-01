ООН скасувала санкції проти афганського польового командира

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Ґульбеддін Хекматіяр

Скасувано санкції щодо впливового афганського діяча Ґульбеддіна Хекматіяра

Рада безпеки ООН скасувала санкції щодо впливового афганського діяча Ґульбеддіна Хекматіяра. Як повідомлять ЗМІ, Таким чином, створені можливості для його повернення до Афганістану.

Рішення, оголошене 3 лютого, стало відповіддю на прохання уряду Афганістану. У Кабулі розглядають можливості для укладення мирної угоди з Хекматіяром і його партією «Хезб-е-Ісламі».

Рада безпеки ООН, скасувавши санкції протиҐульбеддіна Хекматіяра і його партії, викреслила його зі списку осіб, пов’язаних з екстремістськими групами. Це означає розмороження банківських рахунків, скасування заборони на поїздки за кордон і скасування заборони на операції зі зброєю.

Деякі правозахисні організації виступили з критикою мирної угоди, укладеної восени 2016 року між урядом Афганістану Ґульбеддіном Хекматіяром. Правозахисники вважають колишнього польового командира відповідальним за екстремістські дії під час громадянської війни у 1990-х роках. У Кабулі сподіваються, що співпраця з Хекматіяром допоможе переконати талібів відмовитися від збройного опору і включитися у політичний процес.