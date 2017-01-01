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    ООН визнала голод основною причиною масової міграції населення

    • Сьогодні, 02:44
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    Голодні діти
    Голодні діти

    Організація Об’єднаних Націй закликає вкладати більше коштів у розвиток сільського господарства у країнах походження мігрантів

    Голод і недоїдання є основними факторами, що змушують людей масово залишати свої домівки в пошуках прожитку і виживання.

    Про це йдеться в новій доповіді Всесвітньої продовольчої програми ООН.

    «Голод змушує людей залишати свої домівки в пошуках їжі, а масові переміщення населення ведуть до поглиблення гуманітарних криз і величезного навантаження на продовольчі системи країн, які приймають мігрантів», - наголошується в документі.

    Експерти Всесвітньої продовольчої програми встановили, що зниження рівня продовольчої безпеки на 1% обертається зростанням кількості міжнародних мігрантів на 1,9%. У зв'язку з цим ООН закликає держави-члени та приватних донорів вкладати більше коштів у розвиток сільського господарства і зміцнення продовольчих систем у країнах походження мігрантів.

    На думку виконавчого директора ВПП Девіда Бізлі, розібравшись у причинах, які змушують людей переміщатися, світове співтовариство зможе краще керувати міжнародними міграційними потоками.

    Нагадаємо, в ООН нещодавно прогнозували, що в Ємені, а також у трьох країнах Африки, Нігерії, Сомалі та Південному Судані, в найближчі півроку від голоду можуть померти 20 мільйонів чоловік, за умови, якщо не прийняти термінові заходи по запобіганню цієї гуманітарної катастрофи.

    Джерело: Укрінформ

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