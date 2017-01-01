Російські хакери намагалися атакувати сервери штабу Макрона, – Reuters



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото Reuters

Зловмисники діяли за домогою шкідливої програми, яку хотіли запустити через електронну пошту

Сервери виборчого штабу лідера першого туру виборів президента Франції Еммануеля Макрона намагалися зламати хакери. Вони діяли за домогою шкідливої програми, яку хотіли запустити через електронну пошту. Про це повідомив представник японської компанії, яка спеціалізується на антивірусному захисті Trend Micro, пише Reuters.

Хакери нібито належать до групи «Атака пішаків». У повідомленні наголошується, що американські фахівці з кіберзахисту вважають, що група «Атака пішаків» (вона ж – АРТ 28 і «Модний ведмідь») підконтрольна російським спецслужбам.

Як повідомлялось, спецслужби Німеччини, Швеції, США та Великобританії не виключають кібератаки за наказом Москви перед виборами в Німеччині на мережі важливих об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, президент РФ Путін раніше віддав розпорядження передати всі повноваження з хакерських атак, ведення кібервійни і дезінформації до військових структур.