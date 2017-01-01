ОПОРА повідомила про порушення на виборах в тергромадах

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На Харківщині було виявлено агітацію у день голосування та ймовірний підвіз виборців на дільницю

Спостерігачі ОПОРИ фіксують перші порушення на виборах у об’єднаних громадах.

Про це повідомляє Громадянська мережа «ОПОРА» у Facebook.

«Так, у Рівненській області спостерігача ОПОРИ не пускали на ранкове засідання на ДВК560563 у с. Мятин, аргументуючи це тим, що він мав зареєструватися до початку ранкового засідання, а саме до 07:15. Однак, після повідомлення про те, що це є порушенням закону (ч. 5,6 ст. 27 ЗУ «Про місцеві вибори») і що на місце буде викликана поліція, голова комісії відкрила дільницю і впустила спостерігача.

Крім того, на ДВК 56062 у селі Хорупань та ДВК 560562 у селі Смордва не розпочали вести протокол ранкового засідання (ч.4 ст. 77 ЗУ «Про місцеві вибори»). Також у селах Хорупань та Мятин виявлено друковану агітацію кандидатів (ч. 11 ст. 60 ЗУ «Про місцеві вибори»).

У селі Бойкіма на ДВК 560523 молодий чоловік хотів проголосувати за закордонним паспортом, члени комісії хотіли видати йому бюлетень, однак після зауважень спостерігачів ОПОРИ, відмовили (ч.2 ст. 3 ЗУ «Про місцеві вибори»). Як зазначають спостерігачі, виборець, посперечавшись на підвищених тонах з головою та спостерігачами, залишив приміщення дільниці, а за кілька хвилин повернувся з українським паспортом і заявив, що він усіх перевіряв», – йдеться у повідомленні.

Активісти зазначають, що на Харківщині на виборах до Нововодолазької ОТГ було виявлено агітацію у день голосування та ймовірний підвіз виборців на дільницю №630677 – Закон України «Про місцеві вибори» не визначає підвезення виборців безпосередньо як правопорушення, проте така ситуація в масових проявах може відкривати можливості для низки порушень з боку організаторів такого підвезення, наприклад, можливість проводити агітацію за когось із кандидатів, що заборонено частиною 4 статті 60 Закону України «Про місцеві вибори».

Як повідомлялося, в Україні відбулися перші вибори депутатів та голів місцевих рад у 47 об'єднаних територіальних громадах в 19 областях.