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    Опубліковано перше фото Джамали з весільної подорожі

    • Сьогодні, 21:48
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    Чоловік Джамали опублікував фотографію з весільної подорожі в Італії
    Чоловік Джамали опублікував фотографію з весільної подорожі в Італії

    Чоловік Джамали опублікував фотографію з весільної подорожі в Італії

    У мережі з’явилася фотографія з весільної подорожі в Італії української співачки Джамали і її чоловіка Бекіра Сулейманова.

    Знімок був оприлюднений на сторінці Бекіра в Instagram.

    «Римські канікули!» – підписав фотографію Бекір.

    На ній пара зображена на тлі будівлі італійської культури.

    «Бекір, пощастило тобі з дружиною бережи її і люби. Такі щасливі. Прекрасні! »– прокоментували знімок шанувальники Джамали.

    Нагадаємо, 27 квітня українська співачка кримськотатарського походження Джамала вийшла заміж.

    Відомо, що Джамала і Бекір Сулейманов познайомилися близько трьох років тому на вечірці спільних друзів. Бекір молодший за співачку на вісім років, він родом з Сімферополя, закінчив магістратуру в Києві за спеціальністю «медична радіофізика», а до цього – столичну школу економіки. Захоплюється футболом, організовуючи великі аматорські турніри.


    Джамала канікули
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