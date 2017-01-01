Опубліковано перше фото Джамали з весільної подорожі

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Чоловік Джамали опублікував фотографію з весільної подорожі в Італії

Чоловік Джамали опублікував фотографію з весільної подорожі в Італії

У мережі з’явилася фотографія з весільної подорожі в Італії української співачки Джамали і її чоловіка Бекіра Сулейманова.

Знімок був оприлюднений на сторінці Бекіра в Instagram.

«Римські канікули!» – підписав фотографію Бекір.

На ній пара зображена на тлі будівлі італійської культури.

«Бекір, пощастило тобі з дружиною бережи її і люби. Такі щасливі. Прекрасні! »– прокоментували знімок шанувальники Джамали.

Нагадаємо, 27 квітня українська співачка кримськотатарського походження Джамала вийшла заміж.

Відомо, що Джамала і Бекір Сулейманов познайомилися близько трьох років тому на вечірці спільних друзів. Бекір молодший за співачку на вісім років, він родом з Сімферополя, закінчив магістратуру в Києві за спеціальністю «медична радіофізика», а до цього – столичну школу економіки. Захоплюється футболом, організовуючи великі аматорські турніри.



