Організатори «Євробачення» забули, що конкурс проходить в Україні, і торгують квитками мовою країни-агресора

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Квиток на пісенний конкурс

«Євробачення-2017» проходить в «Лужниках», чи все таки в Україні?», - обурюють у соцмережі

Користувачі соцмереж обурені тим, що квитки на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення», який проходитиме у Києві, випускають російською мовою.

Зокрема, генеральний директор палацу «Україна» Роман Недзельський на своїй сторінці у Facebook опублікував два квитки на конкурс з підписом: «Євробачення-2017 проходить в «Лужниках», чи все таки в Україні, в Києві?!».

Натомість журналіст Національної радіокомпанії України, менеджер ТРК «Київ» Іштван Геді запропонував організаторам друкувати повністю текст англійської мовою, як наразі зазначено на квитках назву конкурсу – Eurovision 2017.

«Я два місяці потратив,щоб дали учасникам АТО та їх сім’ям квиточки на «Євробачення» -жодного квиточка не дали! Це політичний проект,і цим все сказано», - обурюється голова комітету із творчо-масових заходів від Братерства учасників бойових дій України Василь Зварич.

«Якщо це зробили випадково ( не треба зразу кричати, припустимо), то випуском і реалізацією займаються неадеквати. Але, якщо ні - то це цинічний сепаратизм. І демонстрація: чхати ми хотіли на всіх і вся», - написав у коментарі до посту Народний артист України Петро Мага.

«Главком» повідомляв, що офіційна церемонія відкриття «Євробачення» в Києві відбудеться в Конгресно-виставковому центрі «Парковий» 7 травня.

Півфінали «Євробачення» відбудуться 9 та 11 травня. Фінал – 13 травня.

Україна виступить під 22-м номером у фіналі пісенного конкурсу.

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