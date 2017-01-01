Юлія Тунік



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Наступного тижня саме цей концертний майданчик столиці стане епіцентром культурного життя всієї Європи

У рамках міжнародного пісенного конкурсу відбудеться дев’ять концертних шоу

До головного музичного конкурсу Європи залишилися лічені дні. Незважаючи на це, у киян та гостей столиці досі є можливість купити квитки на це дійство. Загалом у рамках міжнародного пісенного конкурсу на його головній сцені відбудеться дев’ять концертних шоу, хоча телеглядачі звикли бачити лише три: два півфінали і фінал. «Главком» розібрався, чим відрізняються ці заходи, скільки коштують квитки на них та як зекономити.

«Євробачення-2017» – 62-й за рахунком пісенний конкурс, який завдяки перемозі української співачки Джамали у 2016 році в Стокгольмі здобула право проводити Україна. Головною ареною «Євробачення» став київський Міжнародний виставковий центр на лівому березі Києва.

Задля цього МВЦ повністю переобладнали – збудували велику сцену, яка має витримати десятки виступів музикантів із 43 країн, встановили багатотонну звукову апаратуру та освітлення, подбали про спецефекти. Наступного тижня саме цей концертний майданчик столиці стане епіцентром культурного життя всієї Європи.

Три види шоу

Якщо ви маєте бажання потрапити на півфінал чи фінал конкурсу із прямою трансляцією та оголошенням переможців, слід уважно купувати квиток на «Євробачення», адже існують три різних види концертних програм. Концерти розраховані на різні типи аудиторії – залежно від розміру гаманця та прийнятного часу концерту.

Концерт із позначкою «денний». Репетиції

У рамках «Євробачення-2017» відбудеться три концерти із приміткою «денний». Це означає, що концерт відбудеться у денний час, але на ньому буде відсутній запис та трансляція відео. Маркетологи конкурсу майстерно уникають слова репетиція, але по суті ці концерти будуть саме нею.

Організатори зазначають, що проведення таких концертів у денний час дасть можливість відвідати їх батькам із дітьми. З огляду на те, що концерти не матимуть конкурсної ваги, квитки на ці виступи найдешевші.

Ціна: від 199 грн до 1499 грн.

Час проведення: денний перший півфінал (9.05, 16:00), денний другий півфінал (11.09, 16:00), денний фінал (13.05, 14:00).

Концерт із позначкою «ТБ». Генеральні репетиції

Власники квитків на «Євробачення» із позначкою «ТБ» матимуть дещо більше переваг – відео виступів записуватимуть для телебачення. Ці концерти відбуватимуться у форматі так званої генеральної репетиції і в них буде задіяне національне журі. Проте найголовнішого – голосування глядачів та оголошення переможців – глядачі тут не побачать. Хоча оцінки національного журі, поставлені у цих концертах, впливатимуть на результат у півфіналі разом із глядацьким голосуванням наступного дня.

Ціна: від 499 до 8999 грн.

Час проведення: перший півфінал (ТБ) (8.05, 22:00), другий півфінал (ТБ) (10.05, 22:00), фінал (ТБ) (12.05, 22:00).

Концерт із позначкою «лайв». Прямий ефір

Найбажаніші квитки для фанів «Євробачення» – ті, що мають примітку «лайв». Саме власники цих квитків зможуть стати свідками шоу, яке вийде у прямому ефірі всіх провідних телеканалів Європи, та голосування глядачів, яке й визначить остаточного переможця. Відповідно ці квитки є найдорожчими і їх найважче купити.

До речі, як повідомляють організатори, останній квиток на гранд-фінал «Євробачення», який транслюватиметься наживо, сьогодні був проданий.

Щодо півфіналів, які відбудуться наживо, організатори конкурсу лише сьогодні прийняли рішення радикально знизити вартість квитків на перший півфінал (лайв), який відбудеться 9 травня о 22:00. На це шоу всі квитки, окрім VIP-сектора, відтепер коштують лише 499 грн.

Ціна: від 499 до 3749 грн.

Час проведення: перший півфінал (лайв) (9.05, 22:00), другий півфінал (лайв) (11.09, 22:00), гранд-фінал (13.05, 22:00).

Черги, перекупники та «золоті» квитки

Як і будь-яке популярне шоу, «Євробачення» має і свої вади, із якими стикаються глядачі. Окрім шаленого попиту на квитки конкурсу, фани «Євробачення» стикаються і з іншими проблемами.

Довжелезні черги

Перш ніж отримати квиток на конкурс, деяким фанам доводиться пройти «пекельні кола». Наприклад, фанат «Євробачення» Євген Рахманов розповів «Главкому», що йому вдалося купити лише квиток на півфінал конкурсу, який зніматиме ТБ. Для цього йому довелося «висіти» в черзі на сайті concert.ua близько двох годин, але навіть коли з’являлися вільні квитки, їх швидко перекуповували. Врешті-решт Євген змушений був придбати квиток у перекупника і заплатив 850 гривень замість 499.

Місця «за стовпами»

Мережею поширилися фотографії із залу Міжнародного виставкового центру – ті самі фото, на яких видно, що дехто із глядачів сидітиме просто за стовпом і навряд чи бачитиме концерт. За словами організаторів, продаж квитків на ці місця відбувся через накладку: нібито реалізація квитків розпочалася до остаточного встановлення сцени. Зокрема, під час будівництва змінилася схема розсадження глядачів у залі і виявилося, що деякі місця можна розташувати згідно з попереднім проектом. У середньому йдеться про 2% від загальної кількості місць, тобто 2 тис. місць. Наразі організатори пообіцяли замінити ці місця або повністю відшкодувати вартість квитка.

Жадібні перекупники

Фани, котрі не в змозі купити квиток на бажаний півфінал чи фінал на сайті офіційного оператора з поширення квитків, часто звертаються до перекупників. Їх легко знайти на сайтах типу Olx. На цьому ресурсі вартість квитків на «Євробачення» інколи сягає захмарних висот – деякі коштують від 15 до 22 тис. гривень.

Підроблені квитки

Купуючи квиток з рук, варто перейматися не лише його вартістю, а й справжністю. Існує три види квитків: роздруковані на звичайному офсетному папері, роздруковані на термопапері та подарункові квитки, які вийшли обмеженим накладом. Звичайні шанувальники можуть придбати лише перших два варіанти, але якщо роздруковувати квиток власноруч на принтері, треба бути особливо пильним, таку перепустку на головний пісенний конкурс континенту найлегше підробити.

Про що варто подбати?

Якщо ви вже маєте омріяний квиток на головне пісенне шоу, існує ще кілька моментів, на які варто звернути увагу, щоб не зіпсувати собі музичне свято.

Паспорт

Під час проведення «Євробачення-2017» усім глядачам бажано мати при собі паспорт або посвідку особи. За словами заступника голови Київської міської адміністрації Андрія Мірошниченка, глядачам варто мати при собі документ у разі перевірки поліції: «Бажано відвідувати об'єкти «Євробачення» з паспортом. Узагалі, рекомендуємо пересуватися по місту з документами. Правоохоронці мають право перевірити їх, якщо ви викликаєте сумніви. Це, може, комусь не подобається, але це питання безпеки».

Прийти на концерт за дві-три години до початку

Усіх, хто придбав квитки, організатори пісенного конкурсу просять приходити у Міжнародний виставковий центр раніше – за дві-три години до початку.

Як і зазначено на квитках, шоу стартують о 22:00. Але саме о цій порі почнеться телевізійний запис або пряма трансляція. А до цієї миті всі глядачі мають сидіти на своїх місцях, аби не пропустити яскравий початок і щоб старт конкурсу відбувся без будь-яких перешкод.

У МВЦ на весь час «Євробачення» діють посилені заходи безпеки, які передбачають проходження через металошукачі й рамки. Сама перевірка квитків теж забирає час. І завчасний прихід дасть змогу запобігти чергам.

За словами організаторів, глядачі, які прийдуть раніше, також зможуть побачити пре-шоу, що відбуватимуться на сцені до початку конкурсу.

Юлія Тунік, «Главком»