Оселедець під шубою потрапив до рейтингу святкової екзотики від CNN
- 25 Грудня, 19:56
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До списку увійшли також польські вареники й німецька гуска, фарширована каштанами
Канал CNN назвав салат «Оселедець під шубою» однією із найбільш екзотичних страв світу, які готують на Різдво і Новий рік.
Перелік страв опублікований на сайті каналу.
«Найекзотичніша страва у цьому списку - це російський «Оселедець під шубою», що являє собою багатошаровий салат, який їдять у багатьох російських сім'ях протягом свят», - зазначається в публікації.
У списку CNN є також гуска, яку готують на Різдво у Німеччині (Weihnachtsgans), фарширована яблуками, каштанами і чорносливом.
В Італії Святвечір називають Святом семи риб. На столі має бути приготована різними способами риба: смажена, в томатному соусі і фарширована.
На Філіппінах обов'язковою частиною будь-якого бенкету є наявність страви під назвою лечон. Це смажене на рожні порося.
У Польщі Різдво є одним із найулюбленіших свят. Чи не в кожній родині на святкову вечерю готують вареники, які тут називають пєрогі. Їх їдять зі сметаною або зі шкварками й цибулею.