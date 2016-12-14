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    Оселедець під шубою потрапив до рейтингу святкової екзотики від CNN

    • 25 Грудня, 19:56
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    Салат&nbsp;&laquo;Оселедець під шубою&raquo;
    Фото: Youtube
    Салат «Оселедець під шубою»

    До списку увійшли також польські вареники й німецька гуска, фарширована каштанами

    Канал CNN назвав салат «Оселедець під шубою» однією із найбільш екзотичних страв світу, які готують на Різдво і Новий рік.

    Перелік страв опублікований на сайті каналу.

    «Найекзотичніша страва у цьому списку - це російський «Оселедець під шубою», що являє собою багатошаровий салат, який їдять у багатьох російських сім'ях протягом свят», - зазначається в публікації.

    У списку CNN є також гуска, яку готують на Різдво у Німеччині (Weihnachtsgans), фарширована яблуками, каштанами і чорносливом.

    В Італії Святвечір називають Святом семи риб. На столі має бути приготована різними способами риба: смажена, в томатному соусі і фарширована.

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    На Філіппінах обов'язковою частиною будь-якого бенкету є наявність страви під назвою лечон. Це смажене на рожні порося.

    У Польщі Різдво є одним із найулюбленіших свят. Чи не в кожній родині на святкову вечерю готують вареники, які тут називають пєрогі. Їх їдять зі сметаною або зі шкварками й цибулею.

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