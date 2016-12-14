Оселедець під шубою потрапив до рейтингу святкової екзотики від CNN

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Фото: Youtube Салат «Оселедець під шубою»

До списку увійшли також польські вареники й німецька гуска, фарширована каштанами

Канал CNN назвав салат «Оселедець під шубою» однією із найбільш екзотичних страв світу, які готують на Різдво і Новий рік.

Перелік страв опублікований на сайті каналу.

«Найекзотичніша страва у цьому списку - це російський «Оселедець під шубою», що являє собою багатошаровий салат, який їдять у багатьох російських сім'ях протягом свят», - зазначається в публікації.

У списку CNN є також гуска, яку готують на Різдво у Німеччині (Weihnachtsgans), фарширована яблуками, каштанами і чорносливом.

В Італії Святвечір називають Святом семи риб. На столі має бути приготована різними способами риба: смажена, в томатному соусі і фарширована.

На Філіппінах обов'язковою частиною будь-якого бенкету є наявність страви під назвою лечон. Це смажене на рожні порося.

У Польщі Різдво є одним із найулюбленіших свят. Чи не в кожній родині на святкову вечерю готують вареники, які тут називають пєрогі. Їх їдять зі сметаною або зі шкварками й цибулею.