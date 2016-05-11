Ощадбанк практикує «примусову» конвертацію депозитів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

До «Главкому» звернувся вкладник Ощадбанку, якому державна фінустанова відмовила у поверненні депозиту в доларах. Виявилось, що він – не єдина «жертва» державного банку

Державний Ощадбанк змушує своїх клієнтів забирати валютні вклади у гривневому еквіваленті за невигідним курсом. Про це йде мова у статті «Главкому».

Напередодні новорічних свят до редакції «Главкома» звернувся вкладник Ощадбанку, Олександр Т. (прізвище не вказуємо на прохання вкладника), який повідомив, що державна фінустанова відмовила йому в поверненні депозиту, відкритого у доларах. Як з’ясував «Главком», чоловік не єдиний, кому банк відмовив у поверненні валютного вкладу.

Вкладник приніс кошти в Ощадбанк у доларах і поклав на депозит «Гнучкий» минулого вересня. За договором, термін повернення коштів спливав у 2018 року, але вкладник мав можливість забрати їх і раніше – після 31 дня з моменту відкриття депозиту. Проте напередодні Нового року, коли клієнт прийшов за грошима, банк відмовив у видачі валюти. Натомість було запропоновано отримати вклад у гривневому еквіваленті.

У фінустанові пояснили клієнту, що вклади у валюті можна повертати лише за погодженням із заступником голови правління. При цьому банку слід було повідомити причини, через які вкладник не дочекався кінця терміну та надати додаткові документи: «неодноразових письмових звернень до банку», «письмових скарг», «документів щодо надзвичайних обставин клієнта» тощо.

В умовах договору, копію якого вкладник надав «Главкому», не має жодного пункту, де були б зазначені такі складнощі під час повернення коштів.

«Главком» з`ясував, що цей випадок не єдиний. Аналогічний конфлікт, спричинений небажанням «Ощадбанком» повертати валюту власниці коштів на депозиті «Гнучкий», призвів до судової суперечки. Як видно з матеріалів судового реєстру, вкладниця звернулася до суду наприкінці серпня та через кілька тижнів виграла суперечку. Шукати правосуддя її підштовхнула відмова банку повернути 4000 доларів, які минулої весни пані поклала на депозит у державному банку. Її приклад може свідчити не лише про непоодинокий характер відмов Ощадбанку у поверненні вкладів у валюті, а й про використання фінустановою різних аргументів для кожного клієнта, йдеться у статті.

Детальніше читайте: Новорічні пригоди клієнтів Ощадбанку, або Як валютні депозити перетворюються на гривневі

Джерело: 04563.com.ua