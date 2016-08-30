Освітня реформа у Росії: до шкіл пропонують повернути радянські підручники і гусячі пера

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У школи РФ повернуться дореволюційні елементи

Асоціація батьківських комітетів і спільнот РФ звернулася до президента Росії Володимира Путіна і до Міністерства освіти та науки з проханням підтримати введення в країні системи патріотичного виховання «Російська класична школа», пише «Лайф.ру».

У цій системі використовуються деякі дореволюційні елементи. Крім письма гусячим пером, про яке йдеться у зверненні, пропонується привчити учнів вимовляти «ться», а також вести заняття за перевиданими вітчизняними підручниками радянського періоду.

«В даний час стрімко зростає потреба людей у поверненні до перевіреної методики навчання. Батьки і діти втомилися від недосконалості сучасних шкільних програм, від незліченних змін і реорганізацій. Ми впевнені, що необхідно повернути в масову школу, незаслужено забуті, але всіма улюблені підручники, повернути перевірену десятиліттями методику освіти», - йдеться в листі Асоціації батьківських комітетів і спільнот.

У своєму зверненні батьківські комітети говорять про указ президента від 1 грудня 2016 року про те, що мета державної політики в освіті - давати глибокі, фундаментальні знання, вчити самостійно мислити всіх дітей, а не обраних, виховувати морального, патріотичного людини.