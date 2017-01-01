Отруєння рибою в Україні триває: у Херсоні зафіксовано випадок ботулізму

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В'ялена риба

Подружжя придбало в'яленого карася у супермаркеті «Фреш» у м. Херсон

Головне управління Держпродспоживслужби в Херсонській області зареєструвало лабораторно підтверджений випадок ботулізму в жінки 1986 року народження. Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

«Зі слів чоловіка потерпілої, 23 травня 2017 року подружжя придбало карася в'яленого у супермаркеті «Фреш» у м. Херсон. Наступного дня стан здоров’я жінки погіршився, зранку 26 травня каретою швидкої допомоги її було госпіталізовано до лікарні. На сьогодні потерпіла продовжує лікування в реанімаційному відділені», – йдеться в повідомленні

30 травня 2017 року Управління Держпродспоживслужби в м. Херсон через уповноважених (офіційних) лікарів ветеринарної медицини, які здійснюють державний контроль на підприємствах торговельної мережі Херсона, повідомило операторам ринку, які здійснюють обіг харчових продуктів (супермаркети, оптові бази, агропродовольчі ринки тощо) про випадки захворювання на ботулізм у м. Київ та м. Херсон, пов’язані з вживанням у їжу риби, придбаної у супермаркетах. За ініціативи управління Держпродспоживслужби в м. Херсон всю продукцію знято з реалізації та поміщено на відповідальне зберігання (мережа «Фреш»).

Держпродспоживслужбою направлено вказівку територіальним органам Держпродспоживслужби щодо вжиття невідкладних заходів із профілактики ботулізму.

За результатами епідеміологічного розслідування випадків захворювання на ботулізм серед киян спеціалістами Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві встановлено, що виробником рибної продукції, яка реалізовувалась гіпермаркетом «Караван» та супермаркетом «Мегамаркет», є ФОП Меркулов А.В., а постачальником – ТОВ «ЧУДО-ЮДО» міста Світловодськ Кіровоградської області.

Слід зазначити, що в Києві з 29 травня введено тимчасову заборону на реалізацію зазначеної рибної продукції.

Нагадаємо, в столиці троє людей отруїлися рибою, купленою в супермаркеті, у них діагностували зараження ботулізмом. Під час спільної перевірки фахівцями ДППЗ і МОЗ було встановлено, що риба реалізовувалася без супровідних документів. Загалом з початку року захворіло на ботулізм шестеро осіб.