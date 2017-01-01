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    Падіння гелікоптера біля Краматорська: з’явилось відео з місця трагедії

    • Сьогодні, 21:56
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    Місцем аварії
    Місцем аварії

    За попередньою інформацією, причина падіння гелікоптера - зіткнення з лінією електропередач

    У неділю, 26 березня, в районі населеного пункту Малинівка, недалеко від Краматорська, розбився військовий вертоліт Мі-2.

    «Громадське ТБ Донбасу» та військове телебачення опублікували відео з місця аварії Мі-2 під Краматорськом.

    Зазначимо, що внаслідок аварії п'ятеро осіб загинули.

    «Є інформація про загибель п’ятьох осіб (внаслідок падіння військового гелікоптера біля Краматорська — ред.), троє членів екіпажу та двоє пасажирів. Це попередня інформація», - повідомила речник Міністерства оборони України Оксана Гаврилюк.

    За даними штабу АТО, попередня версія катастрофи - падіння повітряного судна внаслідок зіткнення з лінією електропередач. 

    На даний час для з’ясування та уточнення причин авіаційної катастрофи та евакуації загиблих членів екіпажу на місці падіння вертольота працюють чергові сили пошуково-рятувального забезпечення та група офіцерів штабу Антитерористичної операції.

    Речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник зазначив, що гелікоптер розбився між Слов'янськом та Бахмутом.

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