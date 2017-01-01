Падіння гелікоптера біля Краматорська: з’явилось відео з місця трагедії

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Місцем аварії

За попередньою інформацією, причина падіння гелікоптера - зіткнення з лінією електропередач

У неділю, 26 березня, в районі населеного пункту Малинівка, недалеко від Краматорська, розбився військовий вертоліт Мі-2.

«Громадське ТБ Донбасу» та військове телебачення опублікували відео з місця аварії Мі-2 під Краматорськом.

Зазначимо, що внаслідок аварії п'ятеро осіб загинули.

«Є інформація про загибель п’ятьох осіб (внаслідок падіння військового гелікоптера біля Краматорська — ред.), троє членів екіпажу та двоє пасажирів. Це попередня інформація», - повідомила речник Міністерства оборони України Оксана Гаврилюк.

За даними штабу АТО, попередня версія катастрофи - падіння повітряного судна внаслідок зіткнення з лінією електропередач.

На даний час для з’ясування та уточнення причин авіаційної катастрофи та евакуації загиблих членів екіпажу на місці падіння вертольота працюють чергові сили пошуково-рятувального забезпечення та група офіцерів штабу Антитерористичної операції.

Речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник зазначив, що гелікоптер розбився між Слов'янськом та Бахмутом.