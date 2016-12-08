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    Пак Кин Хе після імпічменту покинула президентську резиденцію в Сеулі

    • Сьогодні, 16:35
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    Пак Кин Хе
    Пак Кин Хе

    Колишній президент Південної Кореї покинула Блакитний палац

    Відсторонена від своєї посади президент Південної Кореї Пак Кин Хе, імпічмент якої раніше затвердив конституційний суд країни, виїхала з офіційної резиденції - Блакитного палацу, повідомила в неділю британська газета The Independent.

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    «Президент Пак Кин Хе тільки що покинула Блакитний палац і попрямувала в свої апартаменти», - цитує газета представника президентського палацу.

    Раніше стало відомо, що не менше двох людей загинули під час протестів в Сеулі проти рішення Конституційного суду про визнання законним імпічменту Пак Кин Хе. За оновленими даними AP, як мінімум 30 людей отримали поранення в ході акцій протесту. Серед них як самі демонстранти, так і співробітники поліції.

    Після оголошення рішення суду тисячі агресивно налаштованих прихильників Пак Кин Хе вийшли на вулиці столиці країни. Демонстрація переросла в зіткнення з поліцією. Протестуючі розбивали скло поліцейських машин, кидали каміння в правоохоронців.

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