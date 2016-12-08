Пак Кин Хе після імпічменту покинула президентську резиденцію в Сеулі

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Пак Кин Хе

Колишній президент Південної Кореї покинула Блакитний палац

Відсторонена від своєї посади президент Південної Кореї Пак Кин Хе, імпічмент якої раніше затвердив конституційний суд країни, виїхала з офіційної резиденції - Блакитного палацу, повідомила в неділю британська газета The Independent.

«Президент Пак Кин Хе тільки що покинула Блакитний палац і попрямувала в свої апартаменти», - цитує газета представника президентського палацу.

Раніше стало відомо, що не менше двох людей загинули під час протестів в Сеулі проти рішення Конституційного суду про визнання законним імпічменту Пак Кин Хе. За оновленими даними AP, як мінімум 30 людей отримали поранення в ході акцій протесту. Серед них як самі демонстранти, так і співробітники поліції.

Після оголошення рішення суду тисячі агресивно налаштованих прихильників Пак Кин Хе вийшли на вулиці столиці країни. Демонстрація переросла в зіткнення з поліцією. Протестуючі розбивали скло поліцейських машин, кидали каміння в правоохоронців.