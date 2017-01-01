Слідство підтвердило, що президент Південної Кореї отримувала хабарі

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Президенту і її подрузі вдалося отримати від компанії Samsung майже 120 мільйонів доларів

Слідчі вважають, що президент Південної Кореї Пак Кин Хе разом зі своєю близькою подругою й радником Чхве Сун Сіль отримувала хабарі.

За даними слідчої комісії, президенту і її подрузі вдалося отримати від компанії Samsung майже 120 мільйонів доларів. Також слідчі виявили, що у власності сім'ї пані Чхве є активів на майже 236 мільйонів доларів. Однак слідство не стверджує, що всі ці активи придбали незаконно.

«Розслідування досягло лише половини того, що планували, через обмежені часові рамки та небажання співпрацювати зі слідством», - цитує агентство Ренхап представника слідства.

Слідство вважає, що Пані Пак зловживала повноваженнями, діяла в інтересах віце-президента і фактичного глави корпорації Samsung Лі Чже Єна.

Вважають, що пані Пак забезпечила позитивний результат урядового голосування зі злиття двох пов'язаних із Samsung компаній, хоча за офіційними даними злиття мало привести до серйозних збитків. Подібних епізодів у матеріалах розслідування декілька.

У заяві слідства повідомили, що президента звинувачують у тому, що вона ініціювала складання «чорного списку» зі 9473 діячів культури, які критикували південнокорейський уряд.

Пак Кин Хе і Чхве Сун Сіль також підозрюють у незаконному використанні мобільних телефонів, які зареєстровані на чужі імена. Помічнику президента, який, на думку слідства, придбав сім-карти для Пак Кин Хе і її подруги, уже пред'явили звинувачення.

Формально Пак Кин Хе залишається президентом. У грудні її відсторонили від посади, коли парламент проголосував за її імпічмент.

Заява слідчих підтверджує статус президента пані Пак як підозрюваної в корупційному скандалі. Комісія має передати матеріали розслідування до прокуратури. Подальший хід справи залежатиме від того, чи вдасться прокурорам допитати Пак Кин Хе і як проходитиме допит.

Чи Чже Єн заарештували в середині лютого через звинувачення в корупції. Південнокорейська прокуратура заявила, що йому пред'являть звинувачення в дачі хабарів і розтратах.

Джерело: ВВС Україна