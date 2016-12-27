Палата представників США переобрала спікером прихильника антиросійських санкцій

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За результатами голосування кандидатуру Пола Раяна на посаді спікера підтримали 239 конгресменів з 218 необхідних

Спікер Палати представників США Пол Раян продовжить головувати в нижній палаті американського Конгресу в період, коли в Сполучених Штатах отримає офіційні повноваження адміністрація Дональда Трампа.

Офіційне голосування відбулося в Капітолії у першій половині дня вівторка за місцевим часом, повідомляє Укрінформ.

За результатами голосування кандидатуру Пола Раяна на посаді спікера підтримали 239 конгресменів з 218 необхідних.

Нинішнє голосування було, радше, формальністю. Ще в листопаді представники Республіканської партії (які мають більшість в обох палатах Конгресу США), одноголосним рішенням підтримали продовження повноважень Раяна на посаді спікера Палати представників США - третього за рангом в ієрархії державної влади Сполучених Штатів. Таким чином, 46-річний політик і надалі буде утримувати консервативну політику Республіканської партії в американському Конгресі, зокрема стосовно Росії.