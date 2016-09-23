«Панамагейт»: розслідування офшорної справи призупинено

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Компанія Mossack Fonseca

Причиною призупинення розслідування стала скарга на дії слідчих

Влада Панами призупинила розслідування витоку документів місцевої юридичної компанії Mossack Fonseca, з яких випливало, що фірма допомагала відомим закордонним політикам, підприємцям і зіркам створювати офшорні рахунки та керувати ними.

За словами генпрокурора країни, причиною призупинення розслідування стала скарга на дії слідчих, яку подали в конституційний суд Панами. На думку автора скарги, учасники розслідування порушують конституцію.

У генпрокуратурі Панами не стали уточнювати, хто саме поскаржився і як саме. На думку заявника, дії слідства суперечать панамській конституції. Розслідування справи не вестимуть, допоки скаргу не розгляне Конституційний суд.

Про витік мільйонів конфіденційних документів компанії Mossack Fonseca стало відомо в квітні минулого року. У документах згадують 72 колишніх та теперішніх глав держав, а також високопосадовців, бізнесменів та діячів культури.

Зокрема, у документах фігурував прем'єр-міністр Ісландії, який невдовзі після скандалу пішов у відставку, родичі колишнього прем'єр-міністра Британії Девіда Кемерона. Також там є дані про віолончеліста Сергія Ролдугіна, якого називають другом президента Росії Володимира Путіна.

За словами засновників компанії, преса отримала документи після того, як фірму атакували хакери. Засновник Mossack Fonseca заявив, що компанія не причетна до протизаконної діяльності, і назвав публікацію матеріалів «злочином».

Проте генпрокуратура Панами незабаром заявила про готовність почати розслідування випадків незаконного створення офшорних компаній, які згадують у «панамських документах».

Джерело: ВВС Україна