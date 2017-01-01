Паніка під час перегляду футбольного матчу в Італії: понад 200 осіб травмовано

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Паніка на фан-зоні у Турині

Люди масово кинулися тікати після вибуху петарди

В Італії під час перегляду фіналу Ліги чемпіонів постраждали близько 200 вболівальників «Ювентусу».

Про це повідомляє Reuters

Вони зібрались на площі Сан-Карло в італійському місті Турин, аби подивитися гру на великих екранах. Коли «Реал» забив третій гол, пролунав вибух.

У паніці тисячі людей масово кинулися тікати. У тисняві вони одне одному завдали чимало травм. Скільки людей постраждали, поки що не відомо.

Згодом з'ясувалося, що вибухнула петарда. Агентство AFP повідомляє про щонайменше 200 травмованих.

200 injured in Juventus fan panic after bomb scare https://t.co/QYJEQtLY3Q pic.twitter.com/skDS3A1cRk — AFP news agency (@AFP) 3 июня 2017 г.

Загалом, у фан-зоні в Турині перебувало близько 20 тисяч вболівальників.

Зазначимо, що «Реал» розгромив «Ювентус» і виграв Лігу чемпіонів. Матч завершився з рахунком 4:1.