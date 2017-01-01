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    Паніка під час перегляду футбольного матчу в Італії: понад 200 осіб травмовано

    • Сьогодні, 06:57
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    Паніка на фан-зоні у Турині
    Паніка на фан-зоні у Турині

    Люди масово кинулися тікати після вибуху петарди

    В Італії під час перегляду фіналу Ліги чемпіонів постраждали близько 200 вболівальників «Ювентусу».

    Про це повідомляє Reuters

    Вони зібрались на площі Сан-Карло в італійському місті Турин, аби подивитися гру на великих екранах. Коли «Реал» забив третій гол, пролунав вибух.

    У паніці тисячі людей масово кинулися тікати. У тисняві вони одне одному завдали чимало травм. Скільки людей постраждали, поки що не відомо.

    Згодом з'ясувалося, що вибухнула петарда. Агентство AFP повідомляє про щонайменше 200 травмованих.

    Загалом, у фан-зоні в Турині перебувало близько 20 тисяч вболівальників.

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    Паніка під час перегляду футбольного матчу в Італії: понад 200 осіб травмовано
    Паніка під час перегляду футбольного матчу в Італії: понад 200 осіб травмовано
    Паніка під час перегляду футбольного матчу в Італії: понад 200 осіб травмовано
    Паніка під час перегляду футбольного матчу в Італії: понад 200 осіб травмовано
    Паніка під час перегляду футбольного матчу в Італії: понад 200 осіб травмовано
    Паніка під час перегляду футбольного матчу в Італії: понад 200 осіб травмовано
    Паніка під час перегляду футбольного матчу в Італії: понад 200 осіб травмовано
    Паніка під час перегляду футбольного матчу в Італії: понад 200 осіб травмовано
    Паніка під час перегляду футбольного матчу в Італії: понад 200 осіб травмовано
    Паніка під час перегляду футбольного матчу в Італії: понад 200 осіб травмовано
    Паніка під час перегляду футбольного матчу в Італії: понад 200 осіб травмовано

    Зазначимо, що «Реал» розгромив «Ювентус» і виграв Лігу чемпіонів. Матч завершився з рахунком 4:1.

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