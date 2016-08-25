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    Папа Римський назвав імена нових кардиналів

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    Папа Римський Франциск
    Папа Римський Франциск

    Церковнослужбовців буде офіційно призначено кардиналами на церемонії у Ватикані 28 червня

    Папа Римський Франциск у неділю під час традиційної проповіді на площі Святого Марка несподівано оголосив імена п’ятьох нових кардиналів у Лаосі, Малі, Швеції, Іспанії та Ель-Сальвадорі. Про це повідомляє АР.

    «Папа Римський назвав п’ятьох нових кардиналів у Лаосі, Малі, Швеції, Іспанії та Ель-Сальвадорі», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що кардиналом Малі стане монсеньйор Жан Зербо, архиєпископ Бамако; Іспанія отримає кардинала монсеньйора Хуана Хосе Омелья, архиєпископа Барселони; у Швеції кардиналом стане монсеньйор Андерс Арбореліус, єпископ Стокгольма; у Лаосі кардиналом буде монсеньйор Луїс-Марі Лінг Мангханехун, апостольний вікарій Паксе; кардиналом Ель-Сальвадору стане монсеньйор Грегоріо Роза Чавез, єпископ вікарний Сан-Сальвадора.

    Відомо, що церковнослужбовців буде офіційно призначено кардиналами на церемонії у Ватикані 28 червня.

    Джерело: Укрінформ

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