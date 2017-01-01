Парламент Косова висловив уряду Мустафи недовіру

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Прем'єр-міністр Косова Іса Мустафа

Україна нарівні з РФ досі не визнає Косово як незалежну державу

Парламент Косова висловив недовіру уряду прем'єр-міністра Іси Мустафи. Про це повідомляє Deutsche Welle.

«Парламент Косова у середу, 10 травня, проголосував за висловлення недовіри уряду прем'єр-міністра Іси Мустафи», – йдеться у повідомленні.

Вказано, що відповідне рішення підтримали 78 зі 120 депутатів на підставі того, що члени уряду не спромоглися виконати свої політичні обіцянки.

Таким чином, уряд іде у відставку, а на країну, найімовірніше, наступного місяця чекають дострокові вибори.

Як зазначається, в останні місяці між Косовом та Сербією наростає напруженість. Наприкінці квітня суд у французькому Кольмарі відмовився задовольняти прохання Сербії щодо екстрадиції колишнього прем’єр-міністра Косова Ратуша Харадіная. Белград вважає його воєнним злочинцем та звинувачує у низці правопорушень під час конфлікту в регіоні у 1998-1999 роках, пише видання. Зараз Харадінай очолює опозиційну партію у Косові.

Незалежність республіки наразі визнало 113 країн світу. Утім, Сербія, а також Україна, Росія, Китай тощо досі не визнають Косово як незалежну державу.

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