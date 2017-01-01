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    Парламент Косова висловив уряду Мустафи недовіру

    • Сьогодні, 17:15
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    Прем'єр-міністр Косова Іса Мустафа
    Прем'єр-міністр Косова Іса Мустафа

    Україна нарівні з РФ досі не визнає Косово як незалежну державу

    Парламент Косова висловив недовіру уряду прем'єр-міністра Іси Мустафи. Про це повідомляє Deutsche Welle.

    «Парламент Косова у середу, 10 травня, проголосував за висловлення недовіри уряду прем'єр-міністра Іси Мустафи», – йдеться у повідомленні.

    Вказано, що відповідне рішення підтримали 78 зі 120 депутатів на підставі того, що члени уряду не спромоглися виконати свої політичні обіцянки.

    Таким чином, уряд іде у відставку, а на країну, найімовірніше, наступного місяця чекають дострокові вибори.

    Як зазначається, в останні місяці між Косовом та Сербією наростає напруженість. Наприкінці квітня суд у французькому Кольмарі відмовився задовольняти прохання Сербії щодо екстрадиції колишнього прем’єр-міністра Косова Ратуша Харадіная. Белград вважає його воєнним злочинцем та звинувачує у низці правопорушень під час конфлікту в регіоні у 1998-1999 роках, пише видання. Зараз Харадінай очолює опозиційну партію у Косові.

    Незалежність республіки наразі визнало 113 країн світу. Утім, Сербія, а також Україна, Росія, Китай тощо досі не визнають Косово як незалежну державу.

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