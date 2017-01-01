Парламент самоусунувся від війни на Донбасі і через це може піти на перевибори, - лідер «Волі народу» Москаленко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ярослав Москаленко

Лідер «Волі народу» зазначив, що Україна своєю двосторонньою торгівлею із ОРДЛО в енергетичній галузі фактично легалізує бойовиків

Верховна Рада не повинна продовжувати відкладати «у довгу шухляду» питання місцевого самоврядування на тимчасово окупованих територіях. Війна йде, і гинуть люди і саме Парламент за це відповідальний, бо самоусунувся від вирішення цього питання. Про це під час Погоджувальної ради заявив лідер депутатської групи «Воля народу» Ярослав Москаленко.

Політик підкреслив, що після того, як у вересні 2014 року було прийнято закон «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» та зміни до Конституції у першому читанні, в яких є тільки один пункт з посиланням, на те, що особливості місцевого самоврядування на цих територіях регламентується згідно цим законом, Верховна Рада тихенько мовчить, ніби в країні нічого не відбувається. При цьому лідер «Волі народу» зазначив, що Україна своєю двосторонньою торгівлею із ОРДЛО в енергетичній галузі фактично легалізує цих бойовиків.

«Я не розумію, чого ми чекаємо? Чекаємо, що питання само собою вирішиться? Чи ми чекаємо, що це вирішить Президент? Чи, може, наші міжнародні партнери? Міжнародні партнери будуть допомагати нам лише тоді, коли ми щось будемо робити своїми руками. Тоді буде підтримка», - емоційно підкреслив Москаленко. - Ми знаємо, як працюють міжнародні партнери. Я підтримую колег, які сьогодні критикують останні вимоги МВФ. Позиція нашої групи – зупинити цю місію. Ви, що, не розумієте, що в комплексі з реструктуризацією боргу України, запропонованою Яреською, кожен наступний транш МВФ – це втрата незалежності України. Наші діти вже фінансово залежні від цієї місії, а ми далі заграємо і думаємо, що нам ще треба зробити, щоб отримати нові позики Фонду».

«Парламент VII скликання, ціною ризику для власних життів історично зупинив хід подій 20 лютого 2014 року – підкреслив Москаленко, – але чи зможе Парламент нинішнього скликання повторити цей крок і дати поштовх розвитку України та вирішенню конфлікту на Донбасі ? Якщо не зможемо, то беремо речі і йдемо на вихід, на позачергові вибори восени».