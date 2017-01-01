Партія Клименка «Успішна країна» фінансується з окупованого Донбасу - експерти



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко

Експерти центру «Ейдос» проаналізували квартальні звіти політичних партій

Політична партія «Успішна країна», почесний президент якої Олександр Клименко, (зараз переховується в Російській Федерації) фінансується з тієї частини Донецької області, що перебуває під тимчасовою окупацією.

Про це повідомляють експерти центру «Ейдос», які аналізують квартальні звіти політичних партій.

Зокрема, йдеться про такі населені пункти, як смт. Новий Світ, м. Донецьк та Макіївка.

Загальна сума, на яку поповнились рахунки партії з окупованих районів в першому кварталі 2017 року – більше 700 тис. грн.

Для збільшення документу натисніть на нього:

«Якщо ми говоримо про партію «Успішна країна», то варто зазначити, що це одна з тих партій, що винаходить різні методи легалізації коштів невідомого походження, -коментує голова центру «Ейдос» Віктор Таран – це й не дивно, адже її очільник, пан Клименко, був чи не найталановитішим фінансовим шахраєм команди Януковича».

Нагадаємо, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» політичні партії щоквартально мають подавати звіти до НАЗК.

Чтитайте також статтю: Другий ешелон. Де беруть і як витрачають гроші партії Гриценка, Тягнибока та Гацька

Також читайте: Перший рік, як партії живуть за наші гроші. Підсумки

Куртки для Ляшка, вудочки для Яценюка. На що партії витратили 160 млн бюджетних коштів