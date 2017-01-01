Партія Меркель впевнено перемагає на виборах до земельного парламенту в Саарі

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Ангела Меркель

Соратники канцлера Німеччини набирають від 40,2 до 40,8 відсотків голосів

Партія Християнсько-демократичний союз впевнено перемагає на виборах до земельного парламенту у федеральній землі Саар, які відбулися в неділю, 26 березня.

За даними попереднього підрахунку, оприлюдненими телеканалами ARD та ZDF, партія канцлера Німеччини Ангели Меркель набирає від 40,2 до 40,8 відсотків голосів. Це забезпечить їй 24 мандати в Ландтазі.

Соціал-демократична партія Німеччини, яка переживає зростання популярності через висунення кандидатом у канцлери Мартіна Шульца, відстає від на десять відсотків і набирає від 29,5 до 30 відсотків. Така кількість голосів забезпечить соціал-демократам 17 місць у земельному парламенті.

На третьому місці Ліві, які набирають від 12,9 до 13 відсотків голосів. Пройти до земельного парламенту Саару зуміли також і праві популісти.

Партія «Альтернатива для Німеччини» набирає, згідно з попередніми даними, від 5,9 до 6 відсотків. Натомість не долають 5-відсотковий бар'єр Зелені, вільні демократи та Партія піратів.

Виборчі дільниці працювали до 18:00 за місцевим часом. У Саарі право голосу мають 800 тисяч виборців. Очікується, що Християнсько-демократичний союз та соціал-демократи сформують широку коаліцію.

«Главком» також повідомляв, що в Болгарії на парламентських виборах, які відбулись в неділю, перемагає проєвропейська партія «Громадяни за європейський розвиток Болгарії».

Джерело: DW