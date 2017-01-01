Парубій закрив п'яту сесію Ради

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Андрій Парубій

Під час останнього засідання сесії не передбачалося розгляду жодних законопроектів чи проектів постанов

Спікер парламенту Андрій Парубій закрив закрив п'яту сесію VІІІ скликання Верховної Ради.

Після заключного слова Парубія пролунав гімн України.

Сьогодні, під час останнього засідання сесії, не передбачалося розгляду жодних законопроектів чи проектів постанов. Згідно з порядком денним роботи ВР, з 10:00 до 11:00 відбулася традиційна для п'ятниці година запитань до уряду.

Нагадаємо, що відкриття шостої сесії парламенту має відбутися 7 лютого.